Galatasaray Süper Lig’in 30. haftasında yarın akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.

Galatasaray’da karşılaşma öncesi Osimhen’in durumu merak ediliyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Osimhen’in sakatlığını atlattığı belirtilse de takım doktorları oyuncu için uyarı yaptı. Fiziksel olarak tam hazır olamayan Osimhen’in ‘Gençlerbirliği maçında koluna alacağı bir darbe Fenerbahçe derbisini tehlikeye sokabilir ‘ uyarısı yapıldı.

Nijeryalı yıldızın Gençlerbirliği maçında kafilede yer alması beklense de ilk 11’de oynamasının zor olduğu ifade edildi.