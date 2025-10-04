Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı kırmızılılar maçın 34. dakikasında 10 kişi kaldı.
Savunma arkasına atılan topa yetişen Rafa Silva, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Rafa, ceza sahasına girmeden önce Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e direkt kırmızı kart gösterdi.
Öte yandan, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 6 derbide 6. kırmızı kart çıkmış oldu.
