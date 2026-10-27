Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından çıkan kavgada Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı kart gördü. İki futbolcunun, sevk gerekçesine bağlı olarak 10 maça kadar men cezasıyla karşılaşabileceği belirtildi.

RAMS Park'taki karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Roland Sallai arasında tartışma çıktı. Kerem'in Sallai'nin üzerine yürümesinin ardından diğer futbolcular ve teknik ekipler araya girdi.

Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasındaki tartışma ise fiziksel kavgaya dönüştü. Birbirlerini yere düşüren iki oyuncuyu diğer futbolcular ayırmaya çalıştı. Hakem, Kerem ve Sallai'ye sarı kart, Brown ile Abdülkerim'e kırmızı kart gösterdi.

10 MAÇA KADAR CEZA GELEBİLİR

Brown ve Abdülkerim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) hangi gerekçeyle sevk edileceği, olası cezanın kapsamını belirleyecek.

İki futbolcunun “saldırı” nedeniyle sevk edilmeleri halinde 5 ila 10 maç, “kavga” nedeniyle sevk edilmeleri halinde ise 3 ila 5 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor. Hakem ve temsilci raporları ile PFDK'nin değerlendirmesi sonucunda ceza durumu netleşecek.

İKİ FUTBOLCUDAN OLAY SÖZLER

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz" dedi.

Fenerbahçeli Archie Brown ise boynundaki izleri göstererek Abdülkerim'e tepki gösterdi. Brown, Abdülkerim'in maç sonunda Guendouzi'nin saçını tuttuğunu, kendisinin de Guendouzi'yi savunduğunu öne sürdü. İngiliz futbolcu ayrıca Galatasaraylı oyuncuları saç çekmek ve tırmalamakla suçladı.