Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihiyle ilgili değişiklik iddiası gündeme geldi. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu dev derbinin 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağını açıklamıştı. Spor yorumcusu Ersin Düzen, dev derbinin 25 Ekim Pazar gününe alınabileceğini belirtti.

Düzen, derbinin tarihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"25 Ekim tarihinde oynanma ihtimali var Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin. Biliyorsunuz pazartesi oynanacağına dair bir resmi açıklama yapılmıştı. Derbinin Pazar gününe alınma ihtimali çok yüksek."

TFF'DEN BU İDDİAYA HENÜZ CEVAP GELMEDİ

Açıklanan resmi maç programında karşılaşmanın tarihi 26 Ekim Pazartesi, başlama saati ise 21.30 olarak yer alıyor. Derbinin 25 Ekim Pazar gününe alındığına ilişkin henüz yeni bir resmi duyuru yapılmadı.