Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka oldu. İki ezeli rakibin şampiyonluk için mücadele vereceği final maçı için flaş bir karar alındı.
DEPLASMAN YASAK
Her iki kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, TBF Lig Kurulu, deplasman yasağı kararına devam edecek. Kurul, sezon içerisinde de maçlara deplasman seyircisinin alınmasına izin vermiyordu.
Fenerbahçe Beko'nun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçlara siyah-beyazlılar, Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynayacağı Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki müsabakalara ise sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, arasındaki ilk maç 17 Haziran Salı günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.