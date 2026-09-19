Başsavcılığın açıklamasına göre, 2026 yılında yürütülen dört ayrı soruşturmada Türkiye’de “çağrı merkezi” adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet sitelerinde forex ve kripto yatırım reklamları yayınladığı belirlendi.

SAHTE YATIRIM REKLAMLARIYLA TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Yüksek kazanç vaadi içeren reklamlar üzerinden kişisel bilgilerini sisteme bırakan yabancı ülke vatandaşlarının dolandırıldığı tespit edildi. Yöntemin münferit şirketlerin faaliyetinden ibaret olmadığı anlaşılınca soruşturma, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurma ve üyelik ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında genişletildi.

ÇALIŞANLARA KOD AD VE SAHTE HAYAT HİKAYESİ

MASAK tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mali analizleri, saha araştırmaları ve MİT’in çalışmaları doğrultusunda organizasyonun yapısına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkarıldı. Başsavcılık açıklamasında, İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği belirtilen organizasyonda farklı ülkelerde sorumluların belirlendiği ve hedef ülkelerin dışında “paravan çağrı merkezleri” kurulduğu aktarıldı. Çok sayıda dil bilen kişiler “conversion agent” ve “retention agent” olarak işe alınırken, çalışanlara bir haftalık eğitim verildiği, kod adları oluşturulduğu ve mağdurları etkilemek amacıyla sahte hayat hikayeleri hazırlamalarının istendiği belirtildi. Çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesinden geçirildiği, çağrı merkezlerine telefon sokmalarının ve ofis içerisinde İbranice konuşmalarının yasaklandığı kaydedildi.

MAĞDURLARI ÖNCE KÜÇÜK ÖDEMEYLE İKNA ETTİLER

Şüphelilerin Türkiye’de çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi görüntüsü altında faaliyet göstererek sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet sitelerinde yatırım reklamları yayınladığı belirtildi. Reklamlara başvuranların bilgileri CRM sistemlerine düşerken, mağdurların uyruğuna ve konuştuğu dile göre görevlendirilen çalışanlar tarafından telefonla arandığı aktarıldı. Mağdurlara Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int gibi platformların isimleri üzerinden yatırım fırsatları sunulduğu, ilk aşamada düşük miktarlı “kayıt ücreti” alındığı, ardından daha deneyimli çalışanların devreye sokularak mağdurların yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para göndermeye ikna edildiği ifade edildi.

SAHTE KÂR GÖSTERİP YENİDEN PARA İSTEDİLER

Sistemdeki yatırım ekranlarında mağdurların hesaplarının kârda gösterildiği ve bu yöntemle daha fazla para yatırmalarının sağlandığı bildirildi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde hesaplarının bloke edildiği, blokenin kaldırılması veya vergi ödenmesi gerektiği ileri sürülerek yeni ödemeler talep edildiği kaydedildi. Mağdurların paralarının iade edilmediği, iletişimin kesildiği ve gönderilen tutarların herhangi bir yatırım yapılmadan şüphelilerin kontrolündeki banka hesapları veya kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirtildi. Organizasyonun hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı çalışanlarla dünya genelinde faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

9’U İSRAİL VATANDAŞI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 201 kişinin uyruk bilgileri incelendiğinde, 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu ve bu kişilerin 20 farklı ülkenin uyruğunu taşıdığı belirlendi. Gözaltı listesindeki yabancılar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşı bulunurken; Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2’şer kişi yer aldı. Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşı birer kişi de gözaltına alındı.

İsrail vatandaşı olarak kaydedilen 9 kişinin ise Anton B., Ceni C., Hamsa G., İlker H., Karolin H., Sami T., Yako B., Jak L. ve Amid Y. olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile 286 adrese İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.