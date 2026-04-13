Çölün derinliklerinde yapılan arkeolojik araştırmalar, tarih kitaplarını yeniden yazdırabilecek bir keşfi ortaya çıkardı. Binlerce yıl boyunca gizli kalan devasa bir vaha yerleşimi, çevresini saran büyük duvarlarla birlikte gün yüzüne çıkarıldı.

Araştırmalara göre keşif, Saudi Arabia’nın kuzeybatısındaki çöl bölgelerinde gerçekleşti. Uydu görüntüleri ve saha çalışmaları sayesinde tespit edilen bu yapıların, yaklaşık 5 bin yıl öncesine uzandığı belirtiliyor.

DEV DUVARLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar, vahaların etrafını saran bu dev yapıların sıradan olmadığını vurguluyor. Bazı bölgelerde kilometrelerce uzanan surların, hem su kaynaklarını hem de tarım alanlarını korumak amacıyla inşa edildiği düşünülüyor.

Araştırmalar, bu duvarların yalnızca savunma amaçlı değil, aynı zamanda bölgedeki kaynakların kontrolü ve düzenlenmesi için kullanıldığını ortaya koyuyor.

ÇÖL SANILANIN AKSİNE 'BOŞ' DEĞİLMİŞ

Yeni bulgular, çöl bölgelerinin geçmişte düşünüldüğünden çok daha gelişmiş yerleşimlere ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Bu vahalar; su kuyuları, tarım alanları ve hayvancılık faaliyetleriyle organize bir yaşamın merkezinde yer alıyordu.

Araştırmacılara göre bu keşif, bölgedeki toplumların sadece göçebe olmadığını, aynı zamanda yerleşik ve planlı bir yaşam sürdüğünü kanıtlıyor.

TARİH YENİDEN YAZILIYOR

Bilim insanları, bu dev vaha ağının aslında birbirine bağlı yerleşimlerden oluştuğunu ve geniş bir medeniyetin parçası olabileceğini düşünüyor. Bu durum, Arap Yarımadası’nın geçmişine dair bilinenleri kökten değiştirebilir.

Uzmanlara göre çölün altında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda benzer yapı bulunuyor ve bu keşif sadece başlangıç olabilir.