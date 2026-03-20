Amazon, anlaşmayı kamuoyuna açık bir duyuruyla paylaşmadı ancak CNBC’ye göre satın alma bilgisi üçüncü taraf teslimat yüklenicilerine gönderilen bir bildirimde yer aldı. Şirket, söz konusu bildirimde Rivr’ın kapı önü teslimat süreçlerine yardımcı olabilecek teknolojiler geliştirdiğini ifade etti.

Amazon’un açıklamasında, bu teknolojinin teslimat çalışanlarıyla birlikte çalışarak özellikle teslimatın son aşamalarında güvenliği artırma ve genel müşteri deneyimini iyileştirme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Şirket ayrıca Rivr teknolojisinin, paketlerin teslimat araçlarından müşterilerin kapılarına taşınmasında teslimat görevlilerine destek sağlayacağını belirtti.

Amazon sözcüsü CNBC’ye yaptığı açıklamada satın almanın, şirketin araştırma yatırımlarını sürdürme ve teslimat çalışanlarının güvenliğini geliştirme konusundaki kararlılığını yansıttığını söyledi. Amazon, depolarından müşterilere paket ulaştıran ve yalnızca şirket adına çalışan binlerce üçüncü taraf yükleniciden oluşan geniş bir teslimat ağı kullanıyor.

Satın alma, şirketin yapay zekayı “şirketin neredeyse her alanında” kullanma hedefiyle attığı adımların ardından geldi. CEO Andy Jassy’ye göre Amazon, bu strateji kapsamında ocak ayında 16 bin beyaz yakalı çalışanı işten çıkardı ve mart ayında robotik bölümünde 100 kişilik ek bir işten çıkarma gerçekleştirdi.