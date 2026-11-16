ABD'nin Washington eyaletinde görev yapan araştırmacılar, canlı yakaladıkları istilacı Asya dev eşek arılarının sırtına mikro radyo vericileri bağlayarak hayvanları doğaya geri saldı. Sinyaller üzerinden yuvalarına kadar takip edilen arıların orman içindeki gizli dev kolonileri tespit edilerek imha edildi.

ARI KOLONİLERİNİ YOK EDEN İSTİLACI TÜRE KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

ABD'nin Washington eyaletinde arıcılık faaliyetleri ve doğal ekosistem istilacı bir türün tehdidi altına girdi. Bölgedeki arı kolonilerini yok eden Asya dev eşek arılarının yayılımını durdurmak için bilim insanları yeni bir mücadele yöntemi geliştirdi. Araştırmacılar, doğrudan müdahale yerine hayvanların kendi uçuş rotalarını kullanan bir takip sistemi kurdu.

VERİCİLER ARILARIN SIRTINA NASIL BAĞLANDI?

Bilim insanları, yürütülen saha çalışmaları kapsamında Asya dev eşek arılarını zarar vermeden canlı olarak yakaladı. Yakalanan arıların sırt kısmına diş ipi yardımıyla mikro radyo vericileri sabitlendi. Verici takılan dev eşek arıları, kolonilerine dönmeleri için tekrar doğal yaşam alanlarına salındı.

Doğaya bırakılan arıların üzerindeki mikro vericilerden gelen radyo sinyalleri araştırmacılar tarafından izlendi. Sinyallerin takip edilmesiyle birlikte dev eşek arılarının yöneldiği noktalar belirlendi. Bu takip sonucunda ormanlık alanların derinliklerinde gizlenen dev kolonilerin yerleri tek tek ortaya çıkarıldı.

TESPİT EDİLEN DEV YUVALAR VAKUM CİHAZLARIYLA İMHA EDİLDİ

Sinyal takibiyle yerleri kesinleşen orman içindeki gizli yuvalara yönelik müdahale başlatıldı. Ekipler, tespit edilen dev eşek arısı kolonilerine özel vakum cihazları kullanarak operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucunda arı kolonilerini tehdit eden istilacı yuvalar ortadan kaldırıldı.