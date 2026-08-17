ABD’nin en büyük et üreticilerinden Tyson Foods, ülkede son 50 yılın en şiddetli sığır kıtlığı nedeniyle radikal bir küçülme kararı aldı. Şirket; Illinois ve Utah’taki fabrikalarını kapatacağını, Washington’daki tesisini ise satacağını duyurdu.

Üretimini Nebraska, Kansas ve Teksas’taki üç ana tesiste toplayacak olan dev şirketin bu adımı, 2 bin 700’den fazla çalışanın işini kaybetmesine yol açacak.

Sektör genelinde hammadde bulmakta zorlanan et işleme tesisleri, az sayıda sığır için yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor. Yüksek işletme maliyetleri ve artan zararlar karşısında kar tahminini düşüren Tyson Foods, bu hamşeyle krizin etkilerini hafifletmeyi hedefliyor.

Kriz sadece Tyson ile sınırlı değil; JBS ve Cargill gibi dünyaca ünlü diğer et üreticileri de kapasite düşürerek veya tesislerini dönüştürerek hayatta kalmaya çalışıyor.

Sığır arzındaki bu büyük darboğazı aşmak isteyen ABD Tarım Bakanlığı (USDA), "Yeni Dünya" et sineği salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır durdurulan Meksika'dan canlı hayvan ithalatına kademeli olarak yeniden başlanacağını bildirdi. Ancak uzmanlar, sürülerin yeniden büyümesinin zaman alacağını ve pazardaki darlığın bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.