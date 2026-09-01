Shein'nin Hong Kong'daki halka arzı, şirketin değerlemesindeki sert düşüş yaşandı. Şirketin piyasa değeri, halka arz fiyatı üzerinden yaklaşık 26,5 milyar dolar seviyesinde oluştu.

Bu rakam, şirketin 2022’de özel piyasada ulaştığı 100 milyar dolarlık değerlemenin sadece dörde birine tekabül ediyor. Şirketin değeri, yaklaşık dört yılda zirvesinin dörde birine indi.

"ÖNCE EĞLENCE, SONRA TİCARET" TEHDİDİ

Shein'nin hisseleri, salı günü ilk işlem gününde yüzde 9 geriledi. Halka arz fiyatı hisse başına 48,56 Hong Kong doları olarak belirlenirken, bu rakam şirketin belirlediği 49,50 Hong Kong dolarlık maksimum fiyatın altında kaldı.

Analistler, Şirketin en büyük sorunlarından birinin hızla değişen rekabet ortamının olduğunu vurguluyor. Retail Cities Genel Müdürü Bryan Gildenberg, Shein ve Temu'nin daha önce indirim ve oyunlaştırılmış alışveriş deneyiminde önemli bir avantaja sahip olduğunu, ancak TikTok Shop'un "önce eğlence, sonra ticaret" yaklaşımının bu avantajı zayıflatabileceğini belirtti.

Gildenberg, Shein ve Temu'nun özellikle TikTok karşısında rekabet baskısını daha fazla hissetmeye başladığını söyledi.

GELİR ARTIRILIYOR, ANCAK ZARAR DA AÇIKLANDI

Şirket, halka arz kapsamında yaklaşık 280 milyon hisse sattı. Bu işlemden yaklaşık 13,60 milyar Hong Kong doları, yani yaklaşık 1,74 milyar dolar gelir elde etti.

Shein, elde edeceği kaynağın önemli bölümünü teknoloji yatırımları ve küresel büyüme için kullanmayı planlıyor. Halka arz izahnamesine göre, kaynağın yüzde 40ı teknoloji kapasitesinin geliştirilmesine, yüzde 40ı marka bilinirliğinin artırılmasına ve küresel varlığın güçlendirilmesine ayrılacak.

Kalan kaynak ise kurumsal sorumluluk girişimleri ve genel şirket ihtiyaçlarında kullanılacak.

Gelir artışına rağmen şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde 99 milyon dolar net zarar bildirdi. Şirket, zararın temel nedenlerinden birinin dönüştürülebilir itfa edilebilir imtiyazlı hisselerdeki gerçeğe uygun değer kayıpları olduğunu belirtti.

Şirket, 2025 yılında net gelirini 41,8 milyar dolara yükseltmişti. Bir önce yıl 38,7 milyar dolar gelir elde eden Shein, 2023’te ABD’de gizli başvuru yapmış, daha sonra Londra’ya yönelmişti.

NEW YORK VE LONDRA PLANLARI GERÇEKLEŞMEDİ

Shein'nin Hong Kong halka arzı, şirketin uzun süren halka arz arayışının ardından gerçekleşti. Şirket daha önce New York ve Londra borsalarında halka arz planlarını gündeme getirmişti ancak bu girişimler sonuçlanmadı.

KraneShares CIO’sı Brendan Ahern, yatımcıların kısa vadede Shein konusunda temkinli davranabileceğin ve şirketin ikinci çeyrek sonuçları ile bilançosuna ilişkin daha fazla netlik bekleyebileceğini belirtti.

ABD VE AVRUPA’DA TARİFELER BÜYÜMEYİ ZORLUYOR

Shein'nin büyümesinde ABD ve Avrupa’daki tüketiciler önemli rol oynuyor. Ancak bu pazarlarda değişen tarife politikaları, şirketin gelir büyümesi ve kar marjları üzerinde baskı oluşturuyor.

Çin merkezli olarak kurulan ve 2022’de merkezini Singapur’a taşıyan Shein'nin, Hong Kong’daki bu adımı, geçmişteki başarılarına rağmen karşılaştığı zorlu piyasa koşullarını da ortaya koyuyor.

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