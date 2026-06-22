Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyinde yer alan Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada büyük bir patlama meydana geldi. Katar İçişleri Bakanlığı'nın olayla ilgili yaptığı açıklamaya göre, teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilen patlama sonucunda 54 kişi yaralandı ve 18 kişi kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Patlamanın yaşanmasının ardından bölgeye hızla çok sayıda acil durum, itfaiye ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralanan 54 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, patlama anından itibaren kendilerinden haber alınamayan 18 kişiye ulaşmak amacıyla başlatılan arama kurtarma operasyonlarının büyük bir titizlikle ve aralıksız şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

GAZ TESİSİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ VE İNCELEME BAŞLATILDI

Patlamanın etkisiyle bölgedeki yerel gaz tedarik tesisine sıçrayan alevler yangına sebep oldu. Ancak ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde durum daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy) tarafından yapılan resmi açıklamada, gaz tesisindeki yangının tamamen söndürüldüğü duyuruldu. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın ardındaki kesin nedeni belirlemek için yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı ve en büyük önceliğin kayıp işçilerin bulunması olduğu vurgulandı.