Son yıllarda teknolojinin yaşadığı hızlı dönüşüm bazı önemli ürünlerin de popüleritesini tamamen yok etti. Fiziksel CD ve DVD'ler artık eski kalırken birçok hizmet bulut teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı. Film sektörünün önemli kısmı internet üzerinden yayınla kazançlarını sağlarken oyun sektöründe de artık fiziksel CD'lerin geride kaldığı, oyunların sadece dijital olarak satılacağı duyurulmaya başlandı. Teknoloji devi Sony bu değişime ayak uydurabilmek için aldığı kararla çalışanlarını işsiz bırakmak yerine yeni planlara dahil etti.

GÜNDE 600 BİN ADET ÜRETİYORLARDI: YÜZDE 90 DÜŞECEK

Avusturya’da yayın yapan ORF Salzburg tarafından paylaşılan bilgilere göre Sony, Thalgau'daki fabrikasında disk üretimini sonlandırıyor. Şirketin bu kararının Ocak 2028'ten itibaren tamamen dijital oyuna geçme fikrinin ardından ortaya çıkmasıyla birlikte teknolojik dönüşümün hızla gerçekleşmesi bekleniyor. Yıllardır Thalgau’daki tesis, günde yaklaşık 600 bin adet disk üretiyor ve bu üretimin yarısından fazlasını PlayStation oyunları oluşturuyordu.

ÇALIŞANLARA EĞİTİM HİZMETİ VERİLECEK

Fabrikada alınan kararla büyük bir istihdam sıkıntısının da ortaya çıkacağı düşünlürken şirket bu konuda da net bir adım attı. Şirket yetkilisi Dietmar Tanzer, abrikada görev yapan 300 çalışanın işine son verilmeyeceğini, aksine önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak olan optik mikro lens üretimi için özel olarak eğitileceklerini açıkladı. Fabrikada çalışan mevcut işçiler bu yöntemle yeni teknolojinin fabrikasında da görev yapabilecek.