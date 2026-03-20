LEGO Grubu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk üretim üssü olan Virginia tesisini, sanayi ölçeğindeki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon nötr bir teknoloji üssüne dönüştürüyor.

Şirket, Chesterfield County’de inşa edilen 1,5 milyar dolarlık dev kompleksin yanına 30 binden fazla panelden oluşan 22 megawatt kapasiteli devasa bir güneş enerjisi parkı kuracağını duyurdu.

Bu stratejik hamle, fabrikanın çatılarına yerleştirilecek 10 bini aşkın panel ve akıllı enerji yönetim sistemleriyle birleşerek, tesisin tüm enerji ihtiyacının yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını hedefleyen hibrit bir model sunuyor.

13 BİNADAN OLUŞACAK

Toplam 13 binadan oluşan 340 dönümlük kampüs, yalnızca enerji üretimiyle değil, ileri mühendislik çözümleri ve sürdürülebilir malzeme kullanımıyla da yeni nesil üretim modeline öncülük ediyor.

Ofis binalarının inşasında karbon depolama özelliğine sahip masif ahşap tercih eden LEGO, LEED Platinum sertifikası hedefi doğrultusunda operasyonel süreçlerinde "sıfır atık" ve yüksek su verimliliği standartlarını uyguluyor. Tam otomatik depolama sistemleri ve optimize edilmiş iklimlendirme teknolojileriyle donatılan tesis, küresel markaların çevresel sorumlulukla endüstriyel büyümeyi nasıl harmanladığının en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.