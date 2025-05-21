UEFA Avrupa Ligi Finali öncesinde İngiliz futbolunun iki büyük kulübü Tottenham ve Manchester United taraftarları, İspanya'nın San Sebastián kentinde sokakları savaş alanına çevirdi. Final karşılaşmasının Bilbao’da oynanacak olması nedeniyle bölgeye akın eden yaklaşık 80 bin İngiliz taraftar arasında çıkan kavga, polis müdahalesiyle sonlandırıldı.

CAMLAR, MASALAR, HAVADA UÇUŞTU

İlk olarak saat 21.00 sularında San Sebastián’ın tarihi bölgelerinden Fermín Calbetón Caddesi’nde başlayan olaylarda iki takımın taraftarları birbirine cam bardak, şişe, masa ve çöp konteynerleri fırlattı. Görgü tanıkları ve yerel basına göre bölgede kısa sürede büyük panik yaşandı.

POLİS OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ

Bölgedeki şiddetli olaylara Bask Bölgesi Emniyeti olan Ertzaintza müdahale etti. 'Diario Vasco'nun aktardığına göre, polis çok sayıda ekip sevk ederek taraftarları ayırdı ve olayları kontrol altına aldı. Bazı holiganlar kimlik tespiti yapılarak kayda alındı; ancak şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

FİNAL GERİLİMİ ARTIYOR

UEFA Avrupa Ligi Finali, sadece Avrupa’nın en önemli ikinci kupasını değil, aynı zamanda gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi bileti anlamına da geliyor. Finalin heyecanı ve tansiyonu yükselirken, San Sebastián’daki bu olaylar güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

Yetkililer, maç gününde Bilbao ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alacaklarını duyurdu. Taraftar gruplarına ise provokasyonlardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.