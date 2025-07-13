Fransa’nın başkenti Paris’te, Paris Saint-Germain (PSG) ile Chelsea arasında ABD'de oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali öncesi kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.
Özellikle Şanzelize Bulvarı (Champs-Elysees) üzerindeki mağazalar, olası şiddet ve yağma olaylarına karşı vitrinlerini panellerle kapattı. Paris Emniyet Müdürlüğü, cadde boyunca tüm taraftar toplanmalarını yasaklarken, bölgeye 11 bin 500 polis sevk edildi.
Daha önce PSG’nin UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından çıkan olaylarda, 17 yaşında bir genç hayatını kaybetmişti.