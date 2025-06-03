Karar, özellikle kısa mesafeli Avrupa rotalarını ve bazı uzun mesafeli hatları etkilerken, Şanghay ve Şikago gibi önemli destinasyonlara yapılan seferlerin de azaltılacağı belirtildi. Ayrıca, Mısır’ın popüler tatil noktası Hurgada’ya yapılan yaz uçuşları tamamen askıya alındı.

Swiss tarafından yapılan açıklamada, bu durumdan büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, açığı kapatmak için kısa vadeli çözümler üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

Şirket, gönüllü emeklilik erteleme, tatil geri alım programı ve yarı zamanlı pilotların çalışma saatlerini artırmaya teşvik edilmesi gibi önlemlerle yaklaşık 70 ek pilota olan ihtiyacı hafifletmeyi hedefliyor.

Pilot sendikası Aeropers ile birlikte çalışan Swiss, özellikle son dakika devamsızlıklarını ve yorgunluk kaynaklı sorunları azaltmayı amaçlıyor.

Euronews'te yer alan habere göre; havayolu, iptallerden etkilenen yolculara mümkün olduğunca erken bilgi vereceğini ve yolcuların Swiss, Lufthansa Group, Star Alliance veya diğer havayolları üzerinden yeniden rezervasyon yapabileceğini ya da tam para iadesi alabileceğini duyurdu.

BU SORUN AVRUPA GENELİNDE VAR

Ancak sorun yalnızca Swiss’e özgü değil. Avrupa genelinde pek çok havayolu şirketi, kokpitteki eksikler nedeniyle yaz tarifelerini azaltmak ve acil durum planları oluşturmak zorunda kalıyor. Hollanda merkezli KLM, kadrosunda her zamankinden fazla pilot olmasına rağmen bu yaz uzun mesafeli uçuşlarda personel bulmakta zorlandığını açıkça kabul etti.

Hollanda gazetesi Telegraaf’a konuşan KLM’nin uçuş hizmetleri başkanı Eimerd Bult, “Hastalık izni ve yarı zamanlı çalışma son yıllarda arttı” diyerek mevcut zorluklara dikkat çekti. Air France pilotları Temmuz-Ekim döneminde KLM’nin bazı Amsterdam-New York uçuşlarını üstlenerek destek veriyor.

Öte yandan, British Airways ve easyJet gibi büyük firmalar agresif şekilde yeni personel alımı yapıyor. British Airways, yılda 60 pilot adayının eğitim maliyetini karşılamayı teklif ederek emekli pilotları ve yeni yetenekleri çekmeye çalışıyor. Buna rağmen şirket, bu yaz Gatwick’ten Santorini ve Mikonos’a ve Heathrow’dan Yunanistan ile Hırvatistan’a bazı rotaları askıya almak zorunda kaldı.

PİLOT EKSİĞİNİN TEMELE NEDENİ PANDEMİ

Pilot eksiğinin temel nedenlerinden biri pandemi döneminde yeni pilot eğitiminin sekteye uğraması ve emekliliklerin hızlanması. Federal Havacılık İdaresi (FAA), yalnızca ABD’de 2042’ye kadar her yıl yaklaşık 4 bin 300 pilotun emekli olacağını öngörüyor. Avrupa da benzer sıkıntılarla karşı karşıya ve havayolları, artık dil ve uyruk şartlarını esneterek pilot havuzunu genişletmeye çalışıyor.

Uzun vadede durum daha da ciddi görünüyor. Boeing’in tahminlerine göre, önümüzdeki 20 yıl içinde dünya genelinde 674 bin yeni pilota ihtiyaç olacak. Danışmanlık firması Oliver Wyman ise 2032’ye kadar küresel çapta yaklaşık 80 bin pilot açığı olabileceğini belirtiyor. Sadece Avrupa’da 19 bin pilot eksiği bekleniyor.

AKTARMALI UÇUŞLARDA AKSAMALAR OLABİLİR

Bu yaz uçmayı planlayan yolcular içinse durum dikkatli olmayı gerektiriyor. Uzmanlar, kısa mesafeli rezervasyon yapan yolcuların özellikle aktarmalı uçuşlarda aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguluyor. Daha az direkt uçuş, daha uzun aktarma süreleri ve koltuk rekabeti yaşanabileceği için erken rezervasyon ve havayolu bildirimlerinin dikkatle takip edilmesi öneriliyor.