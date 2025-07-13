Meksika futbolunun köklü kulüplerinden Querétaro FC, ABD merkezli yatırım şirketi Innovatio Capital'in kurucusu Marc Spiegel liderliğindeki bir grup tarafından satın alındı.

Forbes’in haberine göre, satın alma bedelinin 120 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Anlaşma, kulübün önceki sahibi olan Meksika'nın önde gelen bahis şirketlerinden Grupo Caliente’den Jorge Alberto Hank ile yapıldı.

Bu hamleyle birlikte Querétaro, özel sermaye yatırımı öncesinde el değiştirmesi beklenen dört Liga MX kulübü arasında ilk satılan ekip oldu. 75 yıllık tarihinde Meksika 1. Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşayamayan Querétaro, geçtiğimiz sezonu 18 takım arasında 12. sırada tamamlamıştı.

Querétaro’nun satışı, sadece bir kulübün el değiştirmesi olarak görülmüyor. Bu durumun aynı zamanda Meksika futbolunun yeniden şekilleneceği ve uluslararası yatırımın gidişatını belirleyecek önemli bir süreç olarak görülüyor.