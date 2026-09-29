New York Times gazetesinin oyuncu deneyiminden sorumlu direktörü 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, cumartesi öğleden sonra California'da vurularak öldürüldü. Polis, McKinsey'in cesedinin San Francisco'nun 56 kilometre batısındaki Dublin'de bir otoparkta çok sayıda kurşun yarasıyla bulunduğunu bildirdi.

McKinsey'in kayınpederi ve kayınvalidesi Shouyong Zhang ve Shili Chen, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Her ikisi de 77 yaşında olan çift, birinci derece cinayet başta olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya.

OLAY YERİNDEKİ TANIKLAR NE SÖYLEDİ?

McKinsey'in cesedi, perşembe günü saat 15.00 civarında Dublin Spor Sahası'nın dışındaki otoparkta bulundu. Görgü tanıkları, peş peşe silah sesleri duyduklarını, ardından kurbanı yerde gördüklerini ifade etti.

Görgü tanığı Assad Razawi, KGO-TV'ye yaptığı açıklamada, McKinsey'in başı ve göğsü kanlar içinde yere yığıldığını gördüğünü söyledi. Razawi'nin kızı ise, babasının çifti olay yerinden sakince uzaklaşırken gördüğünü belirtti.

Çift, olaydan birkaç dakika sonra bir polis memuru tarafından tutuklandı. Bir görgü tanığı, çiftin saldırıdan sonra bölgede kaldığını söyledi.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA

Polis, McKinsey'in olay yerinde öldüğünü doğruladı. Yetkililer, cinayetin nedenine dair henüz açıklama yapmadı.

Zhang ve Chen, Santa Rita hapishanesinde tutuluyor. Çiftin avukatı olup olmadığı henüz belirsiz. Suçlamalarla ilgili olarak çarşamba günü mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Yaşlı çift ayrıca suç işlemek amacıyla komplo kurmak, ağır ihmal sonucu kasten ateşli silah kullanmak ve çocuğu tehlikeye atmakla da suçlanıyor. McKinsey'in ölümü The New York Times tarafından doğrulandı.