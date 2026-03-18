Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, "Brabus" isimli 99 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Kamerun bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle demir tarayarak sürüklenmeye başladı. Gemi, rüzgarın etkisiyle yat limanı mendireğinde bulunan kayalıklara çarparak karaya oturdu.
Olay sırasında gemide yük bulunmadığı öğrenilirken, içinde bulunan 8 mürettebatın yara almadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İhbar üzerine Bandırma Çelebi Limanı’na ait 3 römorkör, gemiyi bulunduğu yerden çıkarmak için kısa sürede bölgeye ulaştı.
Hava muhalefetinin devam ettiği bölgede, geminin gövdesinde hasar olup olmadığı ve çevre kirliliği riski ekipler tarafından kontrol ediliyor. Römorkörlerin desteğiyle başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.