İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestoların ardından Tahran yönetimine yönelik baskısını artıran ABD, Basra Körfezi çevresinde askeri konuşlanmaya hız verdi. Geçtiğimiz hafta Çin Denizi’nden hareket eden USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile ona eşlik eden iki destroyerin Körfez’e girmek üzere olduğu bildirildi.

ABD Donanmasının “Vurucu Gücü” Sahada

Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, ABD ordusunun en etkili unsurlarından biri olarak görülen uçak gemisinde F-15 ve F-35 tipi savaş uçaklarının yanı sıra yaklaşık 1600 kilometre menzile sahip Tomahawk seyir füzeleri bulunuyor. Uçak gemisine eşlik eden savaş gemilerinin ise hava, kara ve deniz hedeflerine karşı tam donanımlı olduğu ifade ediliyor.

Haberde ayrıca ABD’nin son sevkiyatlarla birlikte Orta Doğu’da son sekiz ayın en geniş askeri gücüne ulaştığı vurgulandı. İsrail Yayın Kurulu KAN’ın aktardığına göre, bölgedeki Amerikan askeri varlığı, haziran ayında İran’a yönelik düzenlenen ve 12 gün süren hava saldırıları dönemindeki seviyenin de üzerine çıktı.

CENTCOM Komutanı’ndan Tel Aviv’e Kritik Ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Brad Cooper, gerilimin zirve yaptığı günlerde İsrail’in başkenti Tel Aviv’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İsrail basını, Cooper’ın Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin yerine göreve gelen Eyal Zamir ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ın katılacağı üçlü bir güvenlik toplantısı yapacağını duyurdu.

İsrail ordusu ise geçtiğimiz perşembe günü yayımladığı açıklamada, hava kuvvetlerinin tam alarm durumunda olduğunu ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirmişti.

Havayollarından Peş Peşe Sefer İptalleri

Bölgedeki gerginlik hava trafiğini de doğrudan etkiledi. Lufthansa, British Airways, Air France ve KLM başta olmak üzere birçok büyük havayolu şirketi İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yönelik uçuşlarını iptal etti ya da geçici olarak askıya aldı.

Air France, Dubai ve Tel Aviv seferlerini durdurduğunu açıklarken; British Airways Dubai uçuşlarını, KLM ise İsrail, Suudi Arabistan ve bazı Avrupa hatlarındaki planlı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İtalya merkezli ITA Airways de bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle İsrail’e yapılan gece uçuşlarının en az salı gününe kadar askıya alındığını açıkladı.