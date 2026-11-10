Florida açıklarında 12 Kasım'da batırılması planlanan gemi için hazırlıklar son aşamaya geldi. Ancak tarihi geminin korunmasını isteyen bir vakıf, gemideki zehirli maddelerin deniz yaşamını tehdit edebileceğini öne sürerek operasyonun durdurulmasını talep etti.

DENİZİN DİBİNE GÖNDERİLMESİNİ İSTEMİYORLAR

SS United States Preservation Foundation adlı kuruluş, 3 Kasım'da federal mahkemeye başvurarak dev geminin batırılmasına karşı dava açtı. Vakıf, geminin çevresel etkilerinin yeterince araştırılmadığını ve tarihi mirasın korunmasına ilişkin yasal süreçlerin eksik yürütüldüğünü savundu.

Davada özellikle geminin yapımında kullanılan boyalara dikkat çekildi. Kuruluş, bazı kaplamalarda tespit edilen altı değerlikli kromun zamanla deniz suyuna karışabileceğini, bunun da balıklar ve diğer deniz canlıları için tehlike oluşturabileceğini ileri sürdü.

Florida'daki federal mahkeme ise geminin batırılmasını durdurmaya yönelik ilk acil tedbir talebini reddetti. Yargıç, başvurunun gerekli yeminli kanıtlarla desteklenmediğini ve operasyonun ertelenmesi halinde ortaya çıkacak yüksek bakım ve liman masraflarının yeterince ele alınmadığını belirtti.

Kararın ardından vakıf yeni bir acil başvuruda bulunsa da yetkililer, batırma planının takvime uygun şekilde ilerlediğini açıkladı.

DEV GEMİYİ 45 DAKİKADA BATIRACAKLAR

1952 yılında hizmete giren SS United States, döneminin en hızlı transatlantik yolcu gemilerinden biri olarak tarihe geçti. Atlantik Okyanusu'nu yaklaşık üç gün 11 saatte geçerek kırdığı hız rekorunu hâlâ elinde bulunduran gemi, 1969 yılında hizmetten çıkarıldı.

Yıllarca limanlarda bekletilen gemi, 2024 yılında Florida'nın Okaloosa County yönetimi tarafından satın alındı. Yetkililer, gemiyi turistik bir dalış noktasına ve deniz canlıları için devasa bir yapay resife dönüştürmek amacıyla hazırlıklara başladı.

Mart 2025'ten bu yana Alabama'nın Mobile kentinde bulunan geminin yakıt ve yağ tankları temizlendi, tarihi parçalarının bir bölümü koruma altına alındı ve batırma işlemi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

9 Kasım'da Mobile'daki bulunduğu yerden çekilmeye başlanan geminin, Florida'nın Destin kenti açıklarında yaklaşık 41 kilometre uzaklıktaki bir noktada batırılması planlanıyor.

Yetkililere göre operasyon sırasında geminin tanklarına kontrollü şekilde su doldurulacak ve 302 metrelik dev yapı yaklaşık 45 dakika içinde denizin dibine inecek. Hava koşulları ve hukuki süreç izin verirse batırma işlemi 12 Kasım'da gerçekleştirilecek.