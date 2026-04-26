KEGM’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. "MED BEYKOZ" isimli 202 metre boyundaki konteyner gemisinin boğazda arıza yaptığı belirtilen açıklamada, "Tekirdağ’dan İzmir’e seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde makine arızası yaşayan MED BEYKOZ isimli 202 metre boyundaki konteyner gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-15 römorkörümüzün refakatinde, KURTARMA-20 ve KURTARMA-4 römorkörlerimizce yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

