Giyim sektöründe ezberleri bozacak radikal bir teknolojiye imza atıldı. ABD merkezli inovatif tekstil markası HercLeon, özel teknolojisi sayesinde 30 günden fazla süreyle hiç yıkanmadan ve koku yapmadan giyilebilen yeni tişörtü HercShirt V5.0’ı tanıttı. Çıkardığı kendi kendini temizleyen iç çamaşırlarıyla adından söz ettiren şirket, bu son tasarımıyla sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Kavurucu yaz sıcaklarında terleme ve koku problemini tamamen ortadan kaldırmayı vaat eden bu sıra dışı giysi, tekstil dünyasında "sihirli tişört" olarak adlandırıldı.

KUMAŞINDA ALTIN, BAKIR, GÜMÜŞ BULUNUYOR

Tişörtün bir aydan fazla bir süre boyunca ilk günkü tazeliğini korumasının arkasında ise yüksek teknoloji yatıyor. Marka; sadece yüzeye kaplama yapmak yerine kumaşın doğrudan dokusuna bakır, gümüş, çinko, altın, volkanik kül ve sır gibi saklanan iki gizli bileşen ekledi.

Metaller kokuya sebep olan bakterileri anında etkisiz hale getirirken, çinko ise terleme sonucu oluşan kükürt bileşiklerini nötralize ediyor. Kumaşa entegre edilen volkanik kül ise bir sünger görevi görerek nemi ve dışarıdan gelen kötü kokuları hapsediyor.

MAĞAZALARDA 3 BİN LİRAYA SATILIYOR

Sık yıkama gerektirmediği için sıradan pamuklu tişörtlere kıyasla çok daha uzun ömürlü olan ürünün satış fiyatı 79 dolar (3.855 TL) olarak belirlendi. Şirket yetkilileri, uzun kullanım ömrü düşünüldüğünde bu tişörtün 7 standart tişörte bedel olduğunu ve harcanan parayı fazlasıyla hak ettiğini savunuyor.

Siyah rengiyle piyasaya giren modelin ilerleyen süreçte lacivert, bordo ve koyu yeşil renk seçenekleri de satışa sunulacak. Bütçesi daha kısıtlı olanlar veya 30 gün fikrine mesafeli yaklaşanlar için marka; 3 gün tazelik sunan 39 dolarlık ekonomik versiyon ile 14 güne kadar yıkama gerektirmeyen standart modeli de seçenekler arasında tutuyor.