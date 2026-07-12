Yaklaşık 3 kilometrekare yüzölçümüne sahip gölün suyu, kıyısında meydana gelen büyük çöküşün ardından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Doda Gölü'ne aktı. Geriye ise çamurla kaplı geniş bir göl tabanı kaldı. Olay ilk olarak bölgede yaşayan Waswanipi Cree Yerli Topluluğu tarafından fark edilirken, daha sonra uydu görüntüleriyle de doğrulandı.

SUYUN TAMAMI BAŞKA BİR GÖLE AKTI

Araştırmacılar, gölün doğu kıyısında meydana gelen heyelan benzeri çöküşün suyun önünü açtığını belirledi. Boşalan su, mevcut dere yatağını takip ederek çevredeki küçük göl ve göletlerden geçti ve sonunda Doda Gölü'ne ulaştı. Taşınan yoğun tortu nedeniyle Doda Gölü'nün su rengi de kısa sürede değişti.

Uydu verileri, gölün tamamen boşalma sürecinin 29 Nisan ile 14 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu büyüklükte doğal bir gölün birkaç gün içinde tamamen ortadan kaybolmasının son derece nadir görülen bir olay olduğunu vurguluyor.

ORMAN YANGINLARI VE İNSAN ETKİSİ DE ROL OYNADI

İlk değerlendirmelerde olayın yalnızca yoğun kar erimesinden kaynaklandığı düşünülse de sonraki incelemeler farklı etkenlerin birlikte rol oynadığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bölgede geçmiş yıllarda yaşanan büyük orman yangınları bitki örtüsünü zayıflattı, orman kesimi ise karların daha hızlı erimesine neden oldu. Bunun sonucunda yükselen su seviyesi, zaten dengesiz olan kıyı yapısının çökmesini hızlandırdı.

Araştırmacılar, Quebec'in jeolojik yapısı nedeniyle benzer olaylara açık bir bölge olduğunu belirtiyor. Son değerlendirmelere göre Lac Rouge'un ortadan kaybolması kaçınılmazdı; yaşanan çöküş yalnızca bu süreci öne çekmiş olabilir.