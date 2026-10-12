Kentte kullanılan kanalizasyon altyapısının bazı bölümlerinde yağmur suyu ile atık su aynı borulardan taşınıyor. Yoğun yağış sırasında sistemin kapasitesi aşıldığında ise kirli suyun bir bölümü arıtılmadan doğal su kaynaklarına ulaşabiliyor. Yeni tünel projesiyle bu taşkınların önüne geçilmesi ve Erie Gölü'ne ulaşan kirliliğin azaltılması hedefleniyor.

YERİN 30 METRE ALTINA İNECEK

Big Creek Tüneli adı verilen proje, Cleveland ve çevresindeki Brooklyn ile Linndale yerleşimlerinin altından geçecek. Yaklaşık 6,8 kilometre uzunluğunda ve 6 metre çapında olacak tünel, bazı noktalarda yerin 30 metre derinliğine kadar uzanacak.

Tünelin yapımı için yaklaşık 325 milyon dolarlık sözleşme, Granite Construction ve Super Excavators şirketlerinin oluşturduğu ortak girişime verildi. Dev tünel açma makineleriyle yürütülecek çalışmaların 2026 yılının sonlarında başlaması, inşaatın ise 2031 yılına kadar sürmesi planlanıyor.

İnşa edilecek sistem, şiddetli yağış sırasında kanalizasyon şebekesinin taşıyamadığı suları geçici olarak depolayacak. Yağışın ardından biriken sular arıtma tesislerine yönlendirilecek. Böylece kirli suların doğrudan dere ve akarsulara boşaltılması azaltılacak.

YILDA 2 MİLYAR LİTREDEN FAZLA KİRLİ SU ENGELLENECEK

Yetkililerin hesaplamalarına göre tünel tamamlandığında Big Creek ve bağlantılı su yollarına karışan kanalizasyon taşkınları yılda yaklaşık 2,08 milyar litre azalacak. Bu su yolları Erie Gölü havzasında bulunduğu için proje, gölün korunmasına da katkı sağlayacak.

Big Creek Tüneli, 2011 yılında başlatılan 3 milyar dolarlık Project Clean Lake programının son büyük tüneli olacak. Program kapsamında inşa edilen diğer tünellerle birlikte Cleveland çevresindeki kanalizasyon taşkınlarının yılda yaklaşık 17 milyar litre azaltılması hedefleniyor.

Yeni projenin tamamlanmasıyla birlikte yalnızca Erie Gölü'ne ulaşan kirliliğin azaltılması değil, yoğun yağışlarda çevrede yaşanan su baskınlarının hafifletilmesi de amaçlanıyor.