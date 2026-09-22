Deney, Michigan'ın Upper Peninsula bölgesindeki Peter Lake'te gerçekleştirildi. Araştırmacılar, göllerde zaman zaman hızla çoğalarak suyun rengini değiştiren alglerin güneş ışığı azaltıldığında nasıl tepki vereceğini anlamaya çalıştı. Bunun için Peter Lake deney alanı olarak seçilirken hemen yanındaki Paul Lake doğal halinde bırakıldı.

ÖNCE GÖLÜ MAVİYE BOYADILAR

Araştırmacılar Peter Lake'e zehirli olmayan özel bir mavi boya ekledi. Boyanın amacı güneş ışığının suyun derinliklerine ulaşmasını azaltmaktı. Çünkü algler büyümek ve çoğalmak için güneş ışığına ihtiyaç duyuyor.

Ardından göle kontrollü miktarda gübre eklendi. Böylece tarım alanlarından göllere taşınan besin maddelerinin oluşturduğu koşullar taklit edildi. Araştırmacılar, bir taraftan alglerin çoğalmasını sağlayabilecek besin miktarını artırırken diğer taraftan ışığı azaltarak alglerin nasıl tepki vereceğini görmek istedi.

Peter Lake üzerinde bu işlemler yapılırken yakınındaki Paul Lake'e herhangi bir boya veya gübre eklenmedi. Böylece iki gölde meydana gelen değişiklikler karşılaştırıldı.

YAĞMUR DENEYİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Deney sırasında bölgede etkili olan yağışlar araştırmacıların planını değiştirdi. Yağmur ve göle giren yeni su, mavi boyayı zamanla seyreltti. Boyanın etkisi azaldıkça güneş ışığı yeniden suyun daha derin bölümlerine ulaşmaya başladı.

Bu sırada göle eklenen besin maddelerinden yararlanan algler hızla çoğaldı. Başlangıçta özel boyayla maviye çevrilen Peter Lake, alglerin artmasıyla birlikte bu kez yeşile dönmeye başladı.

Araştırmacılar yaşananları deneyin başarısız olması şeklinde değerlendirmedi. Aksine sonuçlar, göllerde alg oluşumunu kontrol etmenin yalnızca ışığı azaltmak kadar basit olmadığını ve yağış gibi doğal koşulların süreci kısa sürede değiştirebildiğini gösterdi.

Bilim insanları gölleri maviye boyamanın kalıcı bir çözüm olarak kullanılmasını önermiyor. Peter Lake'teki deneyden elde edilen sonuçların, alglerin hangi koşullarda hızla çoğaldığını ve göl ekosistemlerinin bu değişimlere nasıl tepki verdiğini anlamak için kullanılması amaçlanıyor.