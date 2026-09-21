Çalışmanın nedeni, gölün altından geçen eski içme suyu hattının yenilenmesi. Yaklaşık 120 bin kişiye su sağlayan sistemin gölün altındaki bölümüne ulaşabilmek için su seviyesi düşürüldü. Çalışmalar tamamlandığında geçici yol kaldırılacak ve göl yeniden su toplamaya bırakılacak.

GÖLÜN DİBİNE YOL YAPIYORLAR

Sular çekilince ortaya çıkan göl tabanı, ağır kamyonların doğrudan ilerleyemeyeceği kadar yumuşak olduğu için bölgeye büyük miktarda kaya ve dolgu malzemesi taşınıyor. Bu malzemelerle göl tabanında iş makinelerinin kullanabileceği geçici bir yol oluşturuluyor.

Yol tamamlandığında ekipler gölün içine kadar ilerleyebilecek. Ardından tabanda hendek açılarak yeni içme suyu borusu yerleştirilecek ve üzeri yeniden kapatılacak. Yaklaşık 55 yıldır kullanılan mevcut boru hattı ise tamamen kaldırılmayacak; onarılarak yedek hat olarak tutulacak.

Pineview’dan Ogden’a uzanan boru hattının yenilenmesini kapsayan projenin toplam maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar. Mevcut boru hattındaki sızıntılar nedeniyle bazı dönemlerde günde yaklaşık 3,8 milyon litre su kaybedildiği belirtiliyor.

SU ÇEKİLİNCE ÇALINTI KAMYON DA ORTAYA ÇIKTI

Gölün neredeyse tamamen boşalması, yıllardır suyun altında kalan bazı nesneleri de gün yüzüne çıkardı. Bunların arasında göl tabanında bulunan sarı renkli eski bir kamyon dikkat çekti.

Polis aracın bilgilerini kontrol ettiğinde kamyonun 2007 yılında çalındığını belirledi. Aracın yaklaşık 20 yıldır gölün altında kalmış olabileceği değerlendiriliyor. Suların çekildiği bölgelerde geçmişte su altında kalan bazı eski yapıların kalıntıları da yeniden görünür hale geldi.

Göl tabanındaki boru çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan geçici yol sökülecek ve kullanılan dolgu malzemeleri bölgeden çıkarılacak. Pineview’ın yeniden eski seviyesine ulaşması ise bölgeye düşecek kar ve göle gelecek su miktarına bağlı olacak.