Rio Grande Nehri üzerinde bulunan rezervuar, bölgedeki tarım faaliyetleri açısından önemli bir su kaynağı olarak kullanılıyor. Ancak 2026 yazında çekilen uydu görüntüleri, geçmişte geniş bir alanı kaplayan suyun büyük bölümünün çekildiğini ve kıyı şeridinin kilometrelerce gerilediğini ortaya koydu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 1,4'E KADAR DÜŞTÜ

NASA'nın paylaştığı uydu görüntülerine göre Elephant Butte Rezervuarı'nın doluluk oranı yüzde 1,4'e kadar düştü. Aynı rezervuar 2 Haziran 1994'te neredeyse tamamen doluydu. 2013'te yaşanan şiddetli kuraklık sırasında bile doluluk oranı yılın en düşük noktasında yüzde 2,9 olarak ölçülmüştü.

Düşüş yalnızca uydu görüntülerinde kalmadı. Güncel ölçümler, eylül ayına girilmesine rağmen rezervuarın hâlâ yüzde 1,4 doluluk seviyesinde olduğunu gösteriyor. 7 Eylül'de rezervuarda yaklaşık 27 bin 735 acre-feet (34,2 milyon metreküp) su bulunuyordu. Bir yıl önce aynı dönemde depolanan su miktarı yaklaşık 68 bin acre-feet (83,9 milyon metreküp) seviyesindeydi.

Suların çekilmesiyle birlikte rezervuarın uzun süredir su altında kalan bazı bölümleri de yeniden ortaya çıktı. Yaz boyunca açığa çıkan göl tabanında, yaklaşık 50 yıl öncesinden kaldığı belirtilen çeşitli kalıntılar ve nesneler görülmeye başlandı. Su seviyesindeki düşüş aynı zamanda rezervuardaki tekne ve diğer rekreasyon faaliyetlerini de zorlaştırdı.

ERİYEN KARLAR BU YIL DAHA ERKEN TÜKENDİ

Rezervuardaki gerilemenin arkasında Rio Grande havzasını etkileyen uzun süreli kuraklık bulunuyor. Normal şartlarda Rocky Dağları'nda kış boyunca biriken kar, ilkbahar ve yaz aylarında eriyerek nehri besliyor. Ancak 2026'da nehrin kaynaklarının bulunduğu güney Rocky Dağları'nda kayıtlardaki en erken kar erimelerinden biri yaşandı. Böylece yaz aylarında aşağı bölgelere ulaşabilecek su miktarı üzerindeki baskı daha da arttı.

Elephant Butte'deki su, çevredeki tarım arazilerinin sulanmasında kullanılıyor; yonca, pamuk, soğan, pekan cevizi ve bölgenin ünlü yeşil biberleri bu suya bağımlı ürünler arasında yer alıyor. Rezervuar ayrıca Rio Grande üzerindeki eyaletler arası su paylaşım sisteminin de bir parçası.

Son verilerde su seviyesinde çok küçük bir yükseliş görülse de tablo değişmiş değil. 9 Eylül itibarıyla rezervuar hâlâ kapasitesinin yalnızca yüzde 1,4'ünü dolduruyor. Böylece New Mexico'nun en büyük rezervuarındaki su miktarı, 55 yılın en düşük seviyelerine yakın kalmayı sürdürüyor.