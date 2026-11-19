Enerji altyapılarının dijitalleşmesi yenilenebilir enerji tesislerini siber tehditlere açık hale getirirken, Şili'de yaşanan büyük çaplı bir saldırının boyutları ortaya çıktı.

Ülkenin Tarapaca bölgesinde bulunan 103 MW kapasiteli Huatacondo Güneş Enerjisi Santrali ile ona entegre 98 MW/312 MWh kapasiteli batarya depolama sistemi, ağustos ayında düzenlenen siber saldırının ardından ulusal elektrik şebekesinden ayrıldı.

Şili Ulusal Elektrik Koordinatörlüğü'nün elektrik şebekesi güvenliğini korumak amacıyla uyguladığı bağlantı kesme protokolü sonrası, kurumun 14 Kasım tarihli raporunda her iki tesisin de kullanılabilirlik oranı yüzde sıfır olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık üç aydır elektrik üretiminin durduğu santralde, henüz devreye alma aşamasında olan batarya sisteminin de kullanılamaz durumda olduğu bildirildi.

TESİSİN NE ZAMAN FAALİYETE GEÇECEĞİ BELLİ DEĞİL

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ederken, Şili Ulusal Elektrik Koordinatörlüğü Siber Güvenlik Direktörü Patricio Leyton, etkilenen şirketten gelen bildirim üzerine sistemlerin derhal şebekeden izole edildiğini ancak gizlilik gerekçesiyle saldırının teknik ayrıntılarının paylaşılamayacağını açıkladı.

Konunun aydınlatılması amacıyla Şili Kamu Güvenliği ve Enerji bakanlıklarına iletilen bilgi taleplerinde; SCADA sistemleri, uzaktan kontrol ekipmanları, invertörler ve batarya yönetim altyapısının zarar görüp görmediğinin yanı sıra saldırının ekonomik maliyeti ve tesisin yeniden faaliyete geçeceği tarih soruldu.

Yetkili makamlardan henüz resmi bir yanıt gelmezken, aynı dönemlerde ülkedeki diğer enerji altyapılarını da hedef alan saldırının nasıl gerçekleştiği ve santralin ne zaman üretime döneceği belirsizliğini koruyor.