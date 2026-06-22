Uzay taşımacılığı ve yapay zeka şirketi SpaceX'in hisseleri, rekor kıran halka arzın (IPO) ardından gelen yükseliş dalgasının yerini satış baskısına bırakmasıyla pazartesi günü seans öncesi işlemlerde yüzde 3'ten fazla değer kaybetti. Böylece şirket hisseleri, son iki işlem günündeki düşüş eğilimini yeni haftaya da taşımış oldu. Şirket payları, ABD doğu saatiyle (ET) 05.15'te yüzde 3,65 ekside seyretti.

PİYASA DEĞERİNDE AMAZON VE MICROSOFT'U GERİDE BIRAKTI

Elon Musk’ın uzay ve yapay zeka firması, 12 Haziran’daki görkemli halka arzının ardından dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldi. SpaceX’in halka açık bir şirket olarak faaliyet gösterdiği ilk iki tam işlem gününde hisseler adeta fırladı; şirketin piyasa değeri salı günü Amazon’u ve kısa bir süreliğine de olsa Microsoft’u geride bıraktı, ancak daha sonra her iki devin de altına geriledi.

Geçtiğimiz cuma günü kutlanan resmi "Juneteenth" tatili öncesinde, çarşamba ve perşembe günleri hisseler sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 3,6 oranında değer kaybetti. Hisselerin 135 dolarlık sabit bir fiyattan yatırımcılara sunulduğu tarihi çıkışından bu yana, perşembe günkü piyasa kapanışı itibarıyla SpaceX hisseleri halka arz fiyatının yüzde 37 üzerinde bulunuyordu.

MİLYARLARCA DOLARLIK ZARARA RAĞMEN YATIRIMCI GÜVENİYOR

Piyasadaki iyimser yatırımcılar, CEO Elon Musk’ın SpaceX’te uzun vadeli yüksek kazançlar sağlayacağı beklentisine büyük oynamaya devam ediyor. Finansal tablolara bakıldığında şirket, 2025 yılında 4,9 milyar dolar net zarar açıklamış ve bu yılın ilk çeyreğinde de 4,28 milyar dolar kayıp yaşamıştı.

Ancak halka arzın ardından açık piyasadan SpaceX hissesi alan ortalama bir yatırımcı, yaşanan bu son geri çekilme nedeniyle geçen haftanın sonuna gelindiğinde elde ettiği kazançların neredeyse tamamının eridiğine tanıklık etti.

MUSK DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ

Tüm bu sert kar satışlarına rağmen, bu devasa halka arz Elon Musk’ı dünyanın ilk trilyoneri unvanına taşıdı. Süreç, şirket bünyesinde ve yatırımcı kanadında binlerce yeni milyoner yaratırken, bazı büyük hissedarların varlıklarının da milyar dolar sınırını aşmasını sağladı.