Osmaniye’nin tescilli tarım ürünleri arasında yer alan yerfıstığında sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasat program kapsamında sezonun ilk yerfıstığı sökümü yapıldı.

125 BİN DEKAR ALANDA EKİM YAPILDI

Hasat programında konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yerfıstığının kent ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bu sezon yaklaşık 125 bin dekar alanda yerfıstığı ekimi gerçekleştirildiğini aktaran Serdengeçti, üretimin yaklaşık 50 bin tona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Serdengeçti, beklenen üretimin kent ekonomisine sağlayacağı katkının ise yaklaşık 4,5-5 milyar TL seviyesinde olacağını ifade etti.

50 BİN TONLUK ÜRETİM BEKLENİYOR

Yerfıstığının Osmaniye açısından stratejik bir tarım ürünü olduğunu vurgulayan Serdengeçti, tarımsal üretimin yanı sıra istihdam ve ek gelir açısından da önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Serdengeçti, “Fıstık hasadımızın Osmaniye vilayetimize bereket ve güzellik getirmesini temenni ediyorum. Fıstık, Osmaniye’nin ekonomik getirisi açısından son derece kıymetli. İstihdam ve ek gelir sağlıyor, refahımıza büyük katkı sunuyor. 125 bin dekar alanda fıstık üretimi ekildi. Yaklaşık 50 bin ton üretim bekliyoruz. 50 bin ton, yaklaşık 4,5-5 milyar liralık ekonomik getiri demek” dedi.

"FISTIĞIN KABUĞUNU BİLE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Yerfıstığının yalnızca tarımsal üretim açısından değil, işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Serdengeçti, yerfıstığının farklı alanlarda değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Serdengeçti, “Fıstığın her zerresini kullanmak istiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile enstitümüz fıstık ürünüyle ilgili çalışmalar yapıyor. Düşük kalorili, yüksek proteinli ‘fit fıstık’ dediğimiz ürün çalışması var. Bunu yakın zamanda piyasaya sürme imkanı elde edebiliriz. Bunun dışında fıstığın kabuğunu bile değerlendirmek istiyoruz. Fıstık kabuğunun kedi kumu olarak değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Fıstığın kabuğundan son ürününe kadar her aşamasında artı değer oluşturmak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

DÖNÜME 450-500 KİLO VERİM BEKLENİYOR

Değirmenocağı köyü muhtarı ve çiftçi Salih Kılıç ise yaklaşık 200 dönümlük arazide yerfıstığı hasadı gerçekleştirdiklerini söyledi. Nisan ayında ekilen yerfıstığının eylül ayında hasat edildiğini belirten Kılıç, “Yaklaşık 200 dönümlük bir arazide hasat yaptık. Dönüme 450-500 kilo verim bekliyoruz. Nisan ayında ekimlerini yaptığımız yerfıstığımızın eylül ayında ilk hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu bizim birinci ürünümüz” dedi.

ÇİFTÇİ FİYATLARIN YENİDEN YÜKSELMESİNİ BEKLİYOR

Piyasa fiyatlarının gerilediğini belirten Kılıç, üreticilerin fiyatların yeniden yükselmesini beklediğini söyledi. Kılıç, “Bundan bir ay önce 80-90-100 liraya giden fıstığımız şu anda 55-60 liraya düştü. İnşallah tekrardan 80-90 TL bandına gelmesini umuyoruz” diye konuştu.