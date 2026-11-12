EasyJet hissedarları, ABD'li özel sermaye şirketi Apollo'nun 5,7 milyar sterlinlik satın alma teklifine onay verdi. Böylece düşük maliyetli hava yolu şirketinin borsadan çıkarılarak özel mülkiyete geçirilmesi için gereken hissedar onayı eşiği aşıldı.
Şirketin açıklamasına göre, satın alma planı kapsamında oy kullanılan hisselerin yüzde 97,07'si anlaşma lehinde yer aldı. Oy hakkına sahip hissedarların yüzde 83,29'u da anlaşmayı destekledi.
SATIŞ İÇİN HEDEF 2027'NİN İLK ÇEYREĞİ
Hissedar onayının ardından satın alma işlemi, Avrupa Birliği'ndeki düzenleyici kurallar çerçevesinde gözden geçirilecek. EasyJet, satışın 2027'nin ilk çeyreği bitmeden tamamlanmasını hedefliyor.
Satın almanın tamamlanması halinde şirket, 25 yılı aşkın süredir işlem gördüğü Londra Borsası'ndan ayrılacak.