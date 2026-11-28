Ortadoğu'da tırmanan savaşın ekonomik faturası ağırlaşmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamaları ve petrol tedarikine yönelik endişeler, küresel akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Krizden en ağır darbeyi alan havacılık sektöründe, savaşın başlamasıyla birlikte iki katına fırlayan jet yakıtı maliyetleri şirketlerin finansal dengesini altüst etti. Artan maliyet yüküne ve azalan yolcu talebine daha fazla dayanamayan Norveç merkezli uzun mesafe hava yolu şirketi Norse Atlantic Airways, ana operasyon birimi için resmen iflas başvurusunda bulundu.

12 UÇAĞIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ, SEFERLER DURDU

The Guardian'da yer alan bilgilere göre, mevcut ekonomik koşullarda operasyonlarını sürdürecek finansmanı bulamayan şirket yönetimi, kepenk indirme kararı aldı. Bilet satışlarını tamamen durduran hava yolu; Londra Gatwick ve Manchester kalkışlı Tayland uçuşlarının yanı sıra Londra çıkışlı ABD ve Güney Afrika seferlerini de tek taraflı olarak iptal etti. Şirket ayrıca, filosunda bulunan 12 uçağın kiralama sözleşmelerinin kiralayıcı firmalar tarafından feshedildiğini duyurdu.

YOLCULARA "HAVALİMANINA GİTMEYİN" UYARISI YAPILDI

İflas kararının ardından internet sitesi üzerinden acil bir duyuru yayımlayan Norse Atlantic, uçuşu iptal edilen yolcuların kesinlikle havalimanlarına gitmemesi gerektiğini vurguladı. İflas süreci nedeniyle bilet ücretlerinin geri ödenmesinin garanti edilmediğini belirten şirket, mağduriyet yaşayan yolculara iade işlemleri için seyahat acenteleri, rezervasyon sağlayıcıları, sigorta şirketleri veya bilet alımında kullandıkları kredi kartı kuruluşlarıyla iletişime geçmelerini tavsiye etti.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ KAPATILDI, İNGİLTERE İŞTİRAKİ ÇÖZÜM ARIYOR

Şirket, alınan karar doğrultusunda telefon, e-posta, çevrim içi sohbet ve sosyal medya kanalları üzerinden verilen müşteri hizmetleri desteğinin tamamen sonlandırıldığını açıkladı. Öte yandan iflas başvurusunun yalnızca Norveç'teki ana operasyon birimini kapsadığı öğrenildi. Norse Atlantic'in çatı şirketi ile İngiltere iştirakinin, operasyonların kalan kısmını ayakta tutabilmek için alternatif çözüm arayışlarını sürdürdüğü bildirildi.