Yükselen maliyetler ve küresel gerilimlerin jet yakıtı fiyatlarına yansıması sonucu havacılık sektöründeki kapanma zincirine bir yenisi daha eklendi. İspanya merkezli Air Nostrum’un, İrlandalı bağlı ortaklığı Hibernian Airlines’ı ve çatısı altındaki SARA holding yapısını tamamen tasfiye etme kararı aldığı bildirildi.

TASFİYE KARARI HANGİ ŞİRKETLERİ KAPSIYOR?

Havacılık analiz platformu ch-aviation verilerine göre, 2024 yılının son çeyreğinde operasyonlarını durduran Dublin merkezli Hibernian Airlines’ın yeniden faaliyete geçme olasılığı son kararla ortadan kalktı. 2017 yılında kurulan ve özel seferler ile uçak kiralama hizmeti sunan şirketin filosundaki uçakların, tasfiye öncesinde grup içi diğer şirketlere devredildiği belirtildi.

KÜRESEL HAVACILIKTA HANGİ ŞİRKETLER İFLAS ETTİ?

Jet yakıtı fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel ölçekte birden fazla taşıyıcının mali darboğaza girmesine neden oldu. Operasyonlarını durduran ve iflas sürecine giren öne çıkan şirketler şunlar oldu:

Spirit Airlines (ABD): Mali kriz ve artan maliyetler nedeniyle 2 Mayıs itibarıyla tüm uçuşlarını durdurdu.

Magnicharters (Meksika)

European Cargo (İngiltere)

Air Mountain (İsviçre)

Jetflite (Finlandiya)

AlpAvia (Slovenya)

H-Bird (İsveç)

KURTARMA PAKETİYLE AYAKTA KALAN ŞİRKET VAR MI?

Sektör genelinde kapanışlar artarken, İrlanda merkezli bölgesel taşıyıcı CityJet finansal yapılandırmayla operasyonlarını korumayı başardı. Şirket, onaylanan 40 milyon avroluk kurtarma paketi sayesinde SAS, Air France ve Brussels Airlines adına bölgesel uçuş hizmetlerini sürdürüyor.