Londra Heathrow Havalimanı'nın merkezi terminal bölgesinde meydana gelen su baskını sonrası Terminal 2 ve Terminal 3'e karayoluyla erişim kapatıldı. Yılın en yoğun tatil dönemine denk gelen arıza nedeniyle havalimanı yönetimi, araçlarıyla gelen tüm yolcuları tren ve metro hatlarına yönlendirdi.

KARAYOLU ULAŞIMI VE OTOPARKLAR KİLİTLENDİ

Patlayan su borusu nedeniyle oluşan sızıntı ekiplerce kontrol altına alınırken, bölgedeki yol ve otopark hatları su birikintileri sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Günlük 267 binden fazla yolcunun geçtiği havalimanında, otoparklarda kalan araçlara erişim de zorlaştı. Havalimanı yetkilileri, mağduriyetin giderilmesi için teknik onarım çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

MAĞDUR OLAN YOLCULAR İÇİN RESMİ UYARILAR YAPILDI

Tüketici hakları örgütü Which? Seyahat Editörü Rory Boland, uçuşunu kaçırma riski bulunan kişilerin bilet değişimi ve iade hakları için zaman kaybetmeden havayolu şirketleriyle iletişime geçmesi gerektiğini açıkladı. Boland ayrıca, yol kapatmaları nedeniyle otoparkı kullanamayan sürücülerin işletmecilerden ücret iadesi talep etmelerini ve oluşan ek masraflar için seyahat sigortası poliçelerini kontrol etmelerini belirtti.