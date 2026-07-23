Yunanistan'ın Girit Adası'nda inşa edilen ve yılda 18 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan yeni Kastelli Havalimanı'nın radar istasyonu için seçilen tepede, 4 bin yıllık devasa bir tarihi bir hazine keşfedildi.

Arkeologların kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkardığı 1.800 metrekarelik yapı, yukarıdan bakıldığında dev bir taş tekerleği andıran sekiz eş merkezli dairesel duvardan oluşuyor.

Bronz Çağı'nda Girit'te hüküm süren Minos uygarlığına ait olduğu belirlenen ve labirenti andıran bu mimari kompleks, bölgede bugüne kadar bulunan yapılardan hiçbirine benzemiyor. İçerisinde bol miktarda hayvan kemiği bulunan alanın dini ritüeller, adaklar veya toplu törenler için kullanıldığı tahmin edilse da kesin işlevi henüz çözülemedi.

Keşfin ardından Yunanistan Kültür Bakanlığı, paha biçilmez değerdeki bu tarihi mirası korumak adına radar istasyonunun başka bir tepeye taşınmasına karar verdi. Havalimanı ve bağlantı yollarının yapımı sırasında bugüne kadar en az 35 farklı arkeolojik alanın tespit edildiği bölgede, hem 2027'de açılması hedeflenen dev havalimanı projesinin sürdürülmesi hem de antik kalıntıların muhafaza edilmesi hedefleniyor.