Afrika kıtasındaki şehirler arası ulaşımda Avrupa ve Orta Doğu merkezli aktarma noktalarına olan bağımlılığı kırmayı hedefleyen Etiyopya, kıta tarihinin en büyük havacılık yatırımını hayata geçiriyor. Başkent Addis Ababa’nın 50 kilometre güneydoğusunda inşasına başlanan Bishoftu Uluslararası Havalimanı, Afrika içi doğrudan uçuşları artırarak bölgeyi küresel bir lojistik merkeze dönüştürmeyi amaçlıyor.

60 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Ocak ayında ilk kazmanın vurulduğu projenin 2030 yılında iki pistle hizmete açılması ve başlangıçta yıllık 60 milyon yolcu kapasitesine ulaşması planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında ise bu kapasitenin 110 milyon yolcuya çıkarılması hedefleniyor. Bu rakam, mevcut verilere göre dünyanın en yoğun havalimanı olan Atlanta Hartsfield-Jackson’ın kapasitesini geride bırakabilecek bir ölçeği temsil ediyor.

12,5 milyar dolarlık dev bütçenin yönetimi ve finansman süreci şu şekilde planlanıyor:

Projenin yürütücüsü olan Ethiopian Airlines, maliyetin %30’unu kendi kaynaklarıyla karşılayacak.

Kalan 8 milyar dolarlık kaynak için ABD, Çin ve İtalya ile görüşmeler sürdürülüyor. Uzmanlar, bu çapta bir fonun kısa sürede temin edilmesinin projenin takvimi açısından kritik olduğunu vurguluyor.

STRATEJİK ÖNEMİ

Mevcut ana üs olan Bole Uluslararası Havalimanı’nın kapasite sınırlarına dayanması, yeni bir merkez ihtiyacını zorunlu kıldı. Yeni havalimanının sadece yolcu taşımacılığında değil, kargo kapasitesinde de merkez olması bekleniyor.

Kargo Potansiyeli: Yıllık 3,73 milyon ton kargo kapasitesi hedefleniyor. Bu durum, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı (AfCFTA) hedefleriyle paralellik gösteriyor.

Bölgesel Rekabet: Ruanda’daki Bugesera ve Fas’taki genişleme projeleriyle rekabet edecek olan Bishoftu’nun; Dubai veya Doha gibi küresel bir aktarma merkezi (hub) olması hedefleniyor.

AFRİKA TEK HAVA SAHASI HEDEFİ

Bishoftu projesi, Afrika Kıtası Hava Taşımacılığı Tek Pazarı (SAATM) girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 38 ülkenin dahil olduğu bu sistem, üye ülkeler arasında serbest uçuş imkanı tanıyarak yolcu trafiğini %141 artırmayı ve bilet fiyatlarını %35 oranında düşürmeyi öngörüyor. Havalimanının başarısının, sadece fiziksel altyapıya değil; vize serbestisi, gümrük sistemleri ve demiryolu entegrasyonu gibi destekleyici politikalara da bağlı olduğu belirtiliyor.