Yapılan modernizasyon ve altyapı çalışmalarıyla birlikte havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 100 binden 500 bine çıkarılarak tam 5 kat birden artırıldı. Bu stratejik hamle, Kızıldeniz kıyısında inşa edilen ve bittiğinde 8 ayrı lüks tatil köyüne ev sahipliği yapacak olan 6,1 milyar dolarlık devasa turizm projesi Amaala'nın dünyaya açılan kapısı olacak.

Yenilenen havalimanı altyapısı, artık havayolu şirketlerinin en çok kullandığı Airbus A320 ve Boeing B737 gibi orta ve büyük gövdeli ticari uçakların rahatça iniş-kalkış yapabilmesine olanak sağlıyor.

Ayrıca bölgedeki koylar ve adalar arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak adına havalimanı bünyesinde helikopter ve deniz uçağı operasyonları da destekleniyor. Şu an için ülkenin milli havayolu şirketi Saudia, havalimanına başkent Riyad'dan haftada üç, Cidde'den ise iki uçuş gerçekleştiriyor. Ancak şirket, kısa süre içinde uluslararası uçuşların da başlayacağını ve tesisin tamamen dünya trafiğine açılacağını duyurdu.

PROJE 4 BİN 200 METREKARELİK ALANA YAYILDI

Genişletme çalışmaları kapsamında sadece pistler ve teknik altyapı değil, yolcu terminali de tamamen yenilendi. Terminalin yeni mimari tasarımı, bölgenin kültürel kimliğini yansıtacak şekilde Tabuk kıyı şeridinden ve AlWajh'ın yerel yapı geleneklerinden ilham alınarak şekillendirildi.

Böylece ülkeye ayak basan turistlerin daha ilk andan itibaren bölgenin otantik havasını hissetmesi amaçlandı. 4 bin 200 kilometrekarelik devasa bir alana yayılan Amaala projesinin lojistik yükünü sırtlayacak olan bu yeni havalimanı, hem bölgeye gelecek yerli-yabancı turistleri hem de binlerce personelin akışını sorunsuz bir şekilde yönetecek.