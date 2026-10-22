Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının gelecek yıl tarihinin en büyük artışını kaydedeceği öngörülüyor.

Salı günü Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ryanair CEO'su Michael O'Leary, havayolu şirketlerinin yükselen jet yakıtı maliyetlerine sebebiyle bilet fiyatlarının yüzde 20'ye varan oranlarda zamlanabileceğini belirtti.

O'Leary, sektördeki iflaslar ve satın almalar sonucunda piyasadaki koltuk sayısının azalacağını, bu durumun da önü alınamayan yakıt maliyetleriyle birleşerek fiyatları yukarı çekeceğini bildirdi.

Brüksel'deki toplantıda değerlendirmelerde bulunan O'Leary, "Gelecek yıl Avrupa'da uçak bilet fiyatlarının yüzde 10, 15, belki de 20 oranında arttığını göreceksiniz. Önümüzdeki 12 ay boyunca bana göre Avrupa tarihinin en büyük bilet fiyatı artışına tanık olacaksınız" ifadelerini kullandı.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İran savaşı jet yakıtı fiyatlarını sert biçimde yukarı taşırken, fiyatlarla baş edemeyen havayolu şirketlerinin kar marjları üzerinde baskı oluşturdu. O'Leary, şirketinin aldığı önlemlerin bu konuda yeterli olmadığını belirtti.

O'Leary, Brüksel'deki temasları kapsamında Belçika'nın havacılık vergisini ocak ayında mevcut 2 eurodan 7 euroya çıkarma planı nedeniyle şirketin kış tarifesinde Belçika'dan 20 rotayı ve 1 milyondan fazla koltuğu iptal ettiğini de duyurdu.

Sektörün kıdemli ismi ayrıca Boeing 737 MAX 10 modelinin ABD'deki sertifikasyon sürecinin bu ay içinde tamamlanması konusunda iyimser olduğunu ve bu onayın ardından Ryanair'in 2027 yılı başlarında 16 uçak teslim alabileceğini kaydetti.

Reuters'a konuşan O'Leary, "Boeing, yeni uçak olan MAX 10'un ekim ayı sonundan önce sertifikalandırılmasını umuyor... Bu tarihe ulaşılacağı konusunda oldukça iyimseriz" dedi.

Navigasyon yazılımındaki teknik aksaklık nedeniyle ek erteleme riskiyle karşılaşan uzun süredir gecikmiş 737 MAX 10 modeline ilişkin olarak, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uçağa onay verdiğini salı günü duyurması bekleniyor.