Fransız ulusal havayolu şirketi Air France, İsrail’in güvenlik gerekçesiyle ilettiği skandal bir talebi uygulamaya koydu. Şirket, çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 31 ülkenin vatandaşlığı veya çifte vatandaşlığı bulunan pilot ve kabin görevlilerinin Tel Aviv uçuşlarında görev alması resmen yasaklandı.

ÇİFTE VATANDAŞLAR DA HEDEFTE

Fransız haber sitesi Mediapart’ın ulaştığı şirket içi belgelere göre kısıtlama; Cezayir, Tunus, İran ve Pakistan’ın da aralarında bulunduğu geniş bir ülke listesini kapsıyor. Üstelik bu kısıtlama, söz konusu ülkelerin vatandaşlığına sahip olan Fransız personeli de doğrudan etkiliyor.

TÜM ÇALIŞANLARINA UYARI NOTU GÖNDERİLDİ

Air France yönetiminin çalışanlarına gönderdiği uyarı notunda, ikinci bir vatandaşlığı bulunan personelin bunu derhal bildirmesi gerektiği belirtilerek, kurala uymayanlar hakkında disiplin cezası uygulanacağı vurgulandı. Şirketin, ayrımcılık tartışmalarına yol açan bu kararı Fransa yasalarına nasıl entegre edeceği ve hukuki yaptırımlarla nasıl yüzleşeceği merak konusu.

KARARIN ARKASINDAKİ SIR ORTAYA ÇIKTI

İsrail merkezli N12 yayın kuruluşunun aktardığı bilgilere göre, İsrail Ulaştırma Bakanlığı talimatı 1 Ekim’de yayımladı. Yeni hava sahası direktifine göre, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin vatandaşlığını taşıyan mürettebatın uçuş yapması kesin olarak yasaklandı.

Peki, bu katı denetim kararının fitilini ne ateşledi? İddialara göre 30 Eylül’de flydubai şirketine ait Dubai-Tel Aviv seferinde ciddi bir güvenlik ihlali yaşandı. Uçağın Ummanlı yardımcı pilotunun uçağın kontrolünü ele geçirerek Ben Gurion Havalimanı’ndaki bir terminale çarpmayı hedeflediği öne sürüldü. Bu olayın hemen ardından yürürlüğe giren yasağa ilişkin Air France cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.