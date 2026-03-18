İskandinav hava yolu şirketi SAS, Orta Doğu’daki çatışmaların ardından jet yakıtı fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle nisan ayında en az bin uçuşu iptal edeceğini açıkladı. Şirket yönetimi, yakıt fiyatlarının yalnızca 10 gün içinde iki katına çıktığını belirterek durumun havacılık sektörü üzerinde doğrudan şok etkisi yarattığını ifade etti. BİLET FİYATLARINI YÜKSELTEN İLK ŞİRKETLERDEN... SAS CEO’su Anko van der Werff, İsveç iş gazetesi Dagens Industri’ye yaptığı açıklamada, jet yakıtı maliyetlerindeki artışı mümkün olduğunca absorbe etmeye çalıştıklarını ancak yaşanan fiyat sıçramasının sektör genelini etkilediğini söyledi. Şirket, artan maliyetler nedeniyle bilet fiyatlarını yükselten ilk hava yollarından biri olmuştu. Mart ayında birkaç yüz uçuşun iptal edildiğini belirten CEO, yolcu trafiğini mümkün olduğunca korumaya çalıştıklarını, ancak normalde talebin düştüğü Paskalya sonrası dönemde ek iptaller beklendiğini dile getirdi. EN AZ BİN UÇUŞ ETKİLENECEK Alınan önlemlerin en az bin uçuşu etkileyeceği belirtilirken, SAS’ın günlük yaklaşık 800 uçuş gerçekleştirdiği göz önüne alındığında iptallerin ölçeğinin sınırlı olduğu vurgulandı. SAS’ın kararının ardından rakip hava yolu Norwegian, bölgedeki kapasitesini artırma yoluna gitti. Şirket, yerinden olan yolcuları taşımak amacıyla 25 Mart ile 12 Nisan arasında 120 ek sefer planladığını açıkladı. Yeni uçuşların çoğunun, İskandinav ülkelerinden İspanya’daki popüler destinasyonlara yönelik olacağı ve Paskalya dönemindeki artan talebi karşılamayı hedeflediği belirtildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.