İngiltere merkezli lüks özel jet kiralama ve uçak yönetimi şirketi Zenith Aviation Limited, içine düştüğü derin mali kriz nedeniyle resmen iflas etti. Şirketin faaliyetlerinin durdurulmasıyla birlikte planlanan tüm uçuşlar iptal edilirken, 41 çalışanın tamamının işine son verildi.

Londra Biggin Hill Havalimanı merkezli olarak İngiltere ve Avrupa genelinde özel havacılık, jet kiralama ve mühendislik hizmetleri sunan köklü şirket, 15 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kayyum yönetimine devredildi.

Nexus Corporate Solutions Limited şirketinden kayyum olarak atanan Paul Hargreaves, Zenith Aviation’ın içine düştüğü nakit akışı sıkıntıları, alacaklıların ödemeleri tahsil edememesi ve geçmiş dönem yönetim ile ortaklık yapısından kaynaklanan kronik sorunlar nedeniyle iflas bayrağını çektiğini açıkladı.

2025 YILINDA EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Şirket, 2025 yılının başlarında Opul Jets tarafından satın alınmış; bu hamleyle birlikte Zenith'in ticari uçuş operasyonları yürütmesini sağlayan Hava Operatörlüğü Sertifikası (AOC) ile uçak filosu ve bakım tesisleri el değiştirmişti. Ancak ticari sicil kayıtları, hızlı bir yönetim değişikliğinin ardından Opul Jets’in Aralık 2025 itibarıyla şirket üzerindeki kontrolünü tamamen bıraktığını ortaya koydu.

ÇALIŞANLAR TAZMİNAT İÇİN SÜREÇ BAŞLATTI

Havacılık sektöründe şok etkisi yaratan bu ani çöküşün ardından atanan iflas yöneticileri, mağdur olan eski çalışanların yasal kıdem tazminatlarını alabilmeleri için süreç başlattıklarını duyurdu.

Kayyum yönetimi, Zenith Aviation’ın mevcut varlıklarını ve genel mali durumunu inceleyerek şirketin bir bütün olarak satılması ya da varlıklarının parça parça tasfiye edilmesi seçenekleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.