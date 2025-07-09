Virgin Atlantic, Elon Musk’ın Starlink ağı ile yaptığı yeni anlaşma sayesinde yolcularına ultra hızlı Wi-Fi sunan ilk İngiliz havayolu şirketi oldu. Virgin Atlantic Havayolları, Starlink ile yaptığı bu ortaklığı Salı akşamı duyurarak havacılıkta dijitalleşme ve yolcu deneyimini geliştirme yolunda önemli bir adım attı.

CEO Shai Weiss, anlaşmanın “çok değerli” olduğunu belirtti. Bu iş birliğiyle Virgin Atlantic, İngiltere’nin tüm filosunda ücretsiz, akış kalitesinde ve sınırsız Wi-Fi hizmeti sağlayan ilk havayolu olmayı hedefliyor. Yaygınlaştırmanın 2026 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması ve 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yeni Wi-Fi hizmeti tüm kabinlerde geçerli olacak ve Flying Club üyeleri için ücretsiz erişim sunulacak. Virgin Atlantic’in sık uçan yolcu ödül programı olan Flying Club, tüm yolcular için ücretsiz şekilde erişilebilir olacak.

Starlink, SpaceX’e ait bir uydu ağı olarak düşük yörüngede konumlanan uyduları sayesinde düşük gecikmeli iletişim sağlayarak en ücra bölgelerde dahi hızlı ve güvenilir internet bağlantısı sunmayı vaat ediyor. Bu özellik, uçak içi internet deneyimini standart akış kalitesinde bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

CEO HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Virgin Atlantic CEO’su Shai Weiss, şirketin “bir meydan okuyucudan, birinci sınıf uzun menzilli bir bayrak taşıyıcıya dönüşümünü tamamlama” hedefiyle 17 milyar dolarlık nakit enjeksiyonu sözü verdi. Weiss, LinkedIn paylaşımında Atlantik boyunca en genç filoyu uçurmak için milyarlarca dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, filo genelinde ücretsiz Wi-Fi, daha fazla premium koltuk, 787 filosunun yenilenmesi ve yeni mobil uygulama ile yolcu deneyimini dönüştürmeye devam edeceklerini açıkladı.

Yatırım kapsamında, 2028 yılı itibarıyla Boeing 787-9 filosuna daha fazla premium koltuk eklenecek ve New York JFK ile Londra Heathrow havalimanlarında yeni kulüp salonları açılacak. Ayrıca, sık uçmayan ancak her yıl geri dönen yolculara yönelik yeni bir sadakat programı başlatılması hedefleniyor.

BAŞKA ŞİRKETLER DE STARLİNK İLE ANLAŞTI

Virgin Atlantic, yolcu deneyimini geliştirmek amacıyla OpenAI ile iş birliği yaparak gerçek zamanlı sesli destek ve duygusal olarak akıllı yapay zeka konsiyerj hizmetlerini devreye almayı planlıyor.

Öte yandan, Qatar Airways, Hawaiian Airlines, United Airlines ve AirBaltic gibi havayolu şirketleri de uçak içi internet hizmeti için Elon Musk’ın Starlink ağı ile anlaşma yapan havayolları arasında yer alıyor.