Avrupa’nın en büyük ucuz tarifeli havayolu şirketlerinden biri olan İngiliz EasyJet, ABD merkezli küresel yatırım şirketi Castlelake’in yaklaşık 5,5 milyar sterlin (7,3 milyar dolar) değerindeki satın alma teklifini prensipte kabul etti.

BBC'nin haberine göre, hisse başına 6,90 dolar nakit ödeme içeren bu geliştirilmiş yeni teklifin ardından piyasalar hareketlendi ve EasyJet hisseleri yüzde 10’un üzerinde sert bir yükseliş kaydetti.

Satın alma sürecinin tamamen resmileşmesi için Castlelake firmasının 3 Ağustos günü saat 17.00’ye kadar resmi teklifini sunması veya süreci sonlandırması gerekiyor.

AB'NİN ŞARTINA ÖZEL FORMÜL UYGULAYACAKLAR

Anlaşmanın kesinleşmesi için önünde yasal prosedürler ve hissedar onayları gibi kritik aşamalar bulunuyor. EasyJet yönetim kurulu, sunulan mali şartların hissedarlara tavsiye edilebilir nitelikte olduğunu açıklarken, önlerindeki en büyük yasal zorluklardan biri de

AB düzenlemelerine göre, bölgede faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin sahiplik yapısında en az yüzde 51 oranında Avrupa sermayesi bulunması zorunluluğu yer alıyor.

Castlelake her ne kadar ABD merkezli bir yatırım devi olsa da şirketin bu katı havayolu mülkiyet kuralına uyum sağlamak adına özel bir formül üzerinde planlama yaptığı belirtiliyor.

552 MİLYON STERLİN ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) küresel ölçekte artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle havayolu şirketlerinin kar marjlarının ciddi baskı altında olduğunu açıkladığı bir dönemde bu stratejik hamle geldi.

35 Avrupa ülkesinde yaklaşık 1.200 rotada uçan ve 19 binden fazla çalışanı bulunan EasyJet, son dönemde zorlu bir mali süreçten geçiyordu. Şirket, 31 Mart'ta sona eren altı aylık finansal dönemde gelirlerini yüzde 12 artırmayı başarmış olsa da yüksek maliyetler nedeniyle vergi öncesi 552 milyon sterlin zarar açıklamıştı.

Şirketin hisseleri, Haziran ayındaki ilk satın alma niyetinin ortaya çıkmasından önce, son bir yılda yüzde 30’un üzerinde değer kaybetmişti.