Maldivler odaklı lüks hava yolu şirketi BeOnd, bölgedeki güvenlik koşulları nedeniyle 30 Ekim-30 Kasım 2026 tarihleri arasındaki tüm tarifeli seferlerini iptal etti. Ekim ayında bazı Avrupa hatlarında uçuşlarına yeniden başlayan şirket, tarifeli seferlerini bir kez daha askıya aldı.

Şirketin yolculara yönelik açıklamasında, "Kasım 2026’da tarifeli uçuşlarımız gerçekleştirilmeyecek" denildi. BeOnd, yeniden başlama tarihinin koşullara göre öne çekilebileceğini veya ertelenebileceğini bildirdi.

YOLCULARA ÜÇ SEÇENEK SUNULDU

İptallerden etkilenen yolcular, rezervasyonlarını ileri bir tarihe taşıyabilecek ya da bilet ücretlerini ödeme yaptıkları yöntem üzerinden geri alabilecek.

Bir diğer seçenek ise ödenen tutarın seyahat kredisine dönüştürülmesi olacak. Bu kredi, başlangıçta planlanan seyahat tarihinden itibaren 18 ay boyunca kullanılabilecek.

Şirket, Misafir Deneyimi ekibinin rezervasyon sırasında verilen iletişim bilgileri üzerinden 72 saat içinde yolcularla irtibata geçeceğini açıkladı.

İptal kararı charter seferlerini kapsamıyor. Bu uçuşlar, bölgedeki güvenlik koşullarına göre ayrı ayrı değerlendirilerek gerçekleştirilecek.

YAZIN DA UÇUŞLARINI DURDURMUŞTU

Dubai'de 2022 yılında kurulan BeOnd, bir Airbus A319 ve bir A321 uçağıyla Maldivler'e yönelik lüks seyahat pazarına girdi. Tamamı yatak olabilen business sınıfı koltuklarla hizmet veren şirket; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ın yanı sıra Milano ve Zürih gibi Avrupa kentlerinden de seferler düzenliyordu.

Jet yakıtı fiyatlarındaki artış ve Orta Doğu'daki güvenlik sorunları şirketin faaliyetlerini zorlaştırdı. İlkbaharın başlarında Dubai'ye yönelik İran dron saldırılarının ardından yolcu sayılarında yaşanan sert düşüş üzerine filosunu yere indiren BeOnd, yaz aylarında faaliyetlerini büyük ölçüde durdurdu.

Şirket, ekim ayında Zürih, Münih ve Milano çıkışlı bazı uçuşlarını yeniden başlatmıştı.

ÜCRET ÖDEMELERİNDE GECİKME İDDİASI

One Mile at a Time'ın haberine göre, uzun süre uçuş düzenleyememesi nedeniyle gelir kaybı yaşayan BeOnd mali açıdan da zorlanıyor. Haberde, uçuş ekiplerinin ücret ödemelerinde gecikmeler yaşandığı belirtildi.

BeOnd'un ABD'ye doğrudan uçuş planları da ortağı New Pacific Airlines'ın Kasım 2025 sonunda faaliyetlerini durdurması üzerine rafa kaldırılmıştı. Şirket, Şubat 2026'da başlayan saldırılar öncesinde Londra ve Paris seferleri için de hazırlık yapıyordu.