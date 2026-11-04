Singapore Airlines, 3 Kasım’da yaptığı açıklamada rezervasyon teknolojisi sağlayıcısı Amadeus’un sistemleri üzerinden şirkete ait yaklaşık 46 bin rezervasyon kaydına yetkisiz erişim sağlandığını bildirdi.

Erişilen kayıtlarda yolcuların isimleri, rezervasyon numaraları, seyahat güzergâhları ve uçuş sınıflarına ilişkin bilgiler bulunuyor. Yaklaşık 620 rezervasyon kaydında ise e-posta adresleri, telefon numaraları, seyahat belgesi ayrıntıları ve KrisFlyer sadakat programı üyelik numaraları gibi ek kişisel bilgilere de erişilmiş olabileceği belirtildi.

REZERVASYON NUMARALARI DEĞİŞTİRİLİYOR

Singapore Airlines, ihlalin kendi bilgi teknolojileri sistemlerinden değil, Amadeus’un altyapısından kaynaklandığını vurguladı. Şirket, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin açığa çıkmadığının, mevcut rezervasyonlarda da herhangi bir değişiklik yapılmadığının kendisine bildirildiğini açıkladı.

Havayolu şirketi, yaklaşan uçuşları bulunan ve ihlalden etkilenen müşterileriyle doğrudan iletişime geçerek rezervasyon numaralarını değiştirmeye başladı. İlgili resmi makamların da bilgilendirildiği belirtildi.

DİĞER HAVAYOLLARINDA DA ON BİNLERCE KAYIT ETKİLENDİ

Aynı altyapıdaki güvenlik ihlalinden etkilenen Cathay Pacific, yaklaşık 53 bin rezervasyon kaydına yetkisiz erişim sağlandığını açıkladı. Japan Airlines ise yaklaşık 92 bin müşterisinin bilgilerinin olaydan etkilendiğini duyurdu.

Japan Airlines’ın açıklamasına göre yetkisiz erişim izleri, 10 Ağustos 2023 ile 23 Eylül 2026 arasındaki döneme uzanıyor. Yaklaşık 2 bin müşterinin pasaport numarası, iletişim bilgileri ve diğer ayrıntılı kişisel verileri de erişilen bilgiler arasında bulunuyor.

Malaysia Airlines da bazı müşteri bilgilerinin aynı olaydan etkilenmiş olabileceğini doğruladı ancak kesin bir sayı paylaşmadı.

AMADEUS AÇIĞIN GİDERİLDİĞİNİ DUYURDU

Amadeus, ekim ayında yaptığı açıklamada seyahat rezervasyonlarının görüntülendiği bir sistemde güvenlik açığı tespit edildiğini ve açığın giderildiğini bildirmişti. Şirket, ödeme ve finansal bilgilere erişildiğine ilişkin kanıt bulunmadığını, izleme ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklamıştı.

İhlalin yolcular açısından risklerinden biri, ele geçirilen uçuş ve rezervasyon bilgilerinin sahte mesajlarda kullanılabilmesi. Yolcuların adını ve seyahat ayrıntılarını bilen kişiler, havayolu şirketlerinden geliyormuş gibi görünen mesajlarla kişisel veya finansal bilgi talep edebilir. Etkilenen havayolu şirketleri bu nedenle müşterilerini şüpheli e-postalara, telefon aramalarına ve sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.