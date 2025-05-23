Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada heykelin baş kısmının içinden bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi. 1967 yılında ünlü mimar Evgeny Vuchetich tarafından inşa edilen heykel, Stalingrad Muharebesi'nde hayatını kaybedenler anısına yapılmış ve halen dünyanın en uzun kadın heykeli olma özelliğini koruyor.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ ÜNLÜ BİR AKADEMİSYENMİŞ

Rus haber sitesi V1.ru'nun aktardığına göre ilk etapta 'turist' olarak tanımlanan kişinin, daha sonra Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi Müdürü Nikolay Chesnokov olduğu belirlendi. yerel kaynaklara göre Chesnokov, heykel çevresinde yapılan bir gezi sırasında fenalaştı ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadan yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 68 yaşındaki Nikolay Chesnokov'un ölümü ilan edildi. Ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği üzerinde durulurken, Soruşturma Komitesi olaya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.