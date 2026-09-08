Fransa'da etkili olan şiddetli hortum, bir depolama alanında hasara yol açtı. Fırtınanın bölgede oluşturduğu yıkıcı etki, tesiste bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ÇEVREYİ TOZ BULUTU KAPLADI
Görüntülerde hortumun metal borular, iskele parçaları ve römorkların bulunduğu alana doğru ilerlediği görülüyor. Hortum yaklaşırken gökyüzü kısa sürede karanlığa bürünürken, çevreyi yoğun bir toz bulutu kapladı.
MALZEMELER HAVA UÇUŞTU
Hortumun tesisin merkezine ulaşmasıyla rüzgarın şiddeti arttı. Açık alanda bulunan çelik malzemeler savrulurken, büyük bir mavi sanayi varilinin ve çeşitli atıkların havada uçtuğu anlar kameraya yansıdı.
HASAR BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hortumun ardından bölgede meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.