Paris başta olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, yetkililer sağlık sorunları, orman yangınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı peş peşe acil tedbirler aldı.

ACİL ÖNLEMLER ALINDI

Sıcak hava dalgasının etkisini artırdığı Britanya, Fransa, İspanya ve İtalya'nın bazı bölgelerinde en yüksek seviye olan kırmızı alarm ilan edildi.

Paris ve Avrupa'nın birçok kentinde ölçülen sıcaklıklar, yaz aylarında Orta Doğu'da görülen değerlere ulaştı.

Fransa'da kırmızı alarm verilen bazı bölgelerde yerel yönetimler alkol satışına sınırlama getirirken, Almanya genelinde vatandaşlara sıcak hava uyarıları yapıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de ise sıcaklığın 39 dereceye ulaşması nedeniyle Dünya Kupası taraftar alanında planlanan gösterimler iptal edildi.

"ISI KUBBESİ" ETKİSİ

Bilim insanları, Batı Avrupa üzerinde oluşan "ısı kubbesi" nedeniyle sıcak havanın bölgede sıkışıp kaldığını ifade ediyor.

Kuzey Afrika'dan taşınan sıcak hava da bu sistemin etkisini güçlendirerek Avrupa'nın birçok noktasında sıcaklıkların rekor seviyelere yaklaşmasına neden oldu.

AVRUPA DÜNYANIN EN HIZLI ISINAN KITASI

Copernicus verilerine göre Batı Fransa, İngiltere ve Galler'de günlük ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemi ortalamasının 12 dereceden fazla üzerine çıktı.

Bilim insanları, Avrupa'nın 1990'lı yılların ortalarından bu yana her on yılda yaklaşık 0,56 derece ısındığını belirtiyor. Bu nedenle kıta, dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olarak gösteriliyor.

Araştırmacılar ayrıca iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını daha sık ve daha şiddetli hale getirdiğine dikkat çekiyor.